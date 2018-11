Akka's Ganzenparadijs krijgt onderscheiding voor mededogen

Akka's Ganzenparadijs in Dalen heeft een onderscheiding voor mededogen gekregen van de Partij voor de Dieren afdeling Drenthe.

De ganzenopvang krijgt de onderscheiding voor de onvermoeibare inzet voor vogels in heel Nederland en dieren in Drenthe. Trizin Hof nam de onderscheiding in ontvangst.Vrijwilligers van Akka's Ganzenparadijs hielpen deze zomer bij het vangen en schoonmaken van zwanen in de haven van Rotterdam. De vogels raakten besmeurd met olie nadat een Noorse olietanker tegen een steiger was gevaren en tweehonderd ton stookolie lekte in de haven.Ook ving het Ganzenparadijs 151 verwaarloosde vogels op die afkomstig waren uit een dierenwinkel in Limburg