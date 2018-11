Wildlands gooit stallen open voor publiek

Dierentuin en attractiepark Wildlands in Emmen voert tijdens de wintermaanden een andere koers.

Het park verwacht traditiegetrouw minder bezoekers in deze periode van het jaar. De achtbaan 'Tweestryd' draait daarom vanaf vandaag nog op halve kracht. Slechts een van de twee banen wordt gebruikt. Dit geldt overigens alleen voor doordeweekse dagen. In het weekend en in de vakanties draait de achtbaan wel op volle sterkte.Voor de dierenliefhebbers valt er juist wat extra's te beleven. In verband met de verwachte kou opent Wildlands de stallen van de nijlpaarden, neushoorns, giraffen en struisvogels. Ook worden er zeven dierenshows gegeven. "We willen de bezoekers echt wat extra's geven. Ze kunnen mee met een verzorger en krijgen dan meer informatie over de dieren", aldus interim-directeur Erik van Engelen.Tenslotte rijdt er een treintje door het park zodat bezoekers zich gemakkelijk door het park kunnen bewegen.