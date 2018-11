Deel dit artikel:













Ondernemen in Drenthe: 'Als mensen iets bij ons kopen moeten ze ons in de ogen kunnen kijken' Het pand van Mobivit (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

Wat ooit begon als Ter Veen meubels in Schoonoord is sinds een dikke vijf jaar door heel Drenthe bekend als Mobivit Hulpmiddelen voor ouderen.

De overgang van meubels naar hulpmiddelen was geen toevallige keuze.



Meubels op het dorp

"Vroeger was het heel anders. Je kocht iets op het dorp. Had je meubels nodig, dan ging je naar de plaatselijke meubelinrichter. Had je een verbouwing, dan ging je naar de plaatselijke aannemer", legt een van de eigenaren Klaas Schepers uit. Maar tijden zijn veranderd en mensen kijken voor meubels verder dan het eigen dorp. Vandaar dat ook Ter Veen meubels een andere doelgroep moest aanboren en dat werd de senioren.



Mobivit

Ko ter Veen en zijn vader handelden al jaren in meubels. In de latere jaren van Ter Veen verkocht het bedrijf al sta op stoelen en hoog laag bedden. In 2012 maakte Ko ter Veen de overstap om zich te gaan richten op hulpmiddelen voor ouderen. Hij vroeg zijn dorpskameraad Klaas Schepers erbij en Mobivit was geboren. Niet lang daarna opende de tweede vestiging en later de derde. Met zijn tweeën besturen de heren nu het bedrijf en de zaken gaan goed.



Dorpsgevoel

Een belangrijk speerpunt van de mannen is nog steeds de kleinschaligheid. "Bij ons is het: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg", vertelt Klaas Schepers. "Als je de winkel binnen stapt moet je een goed gevoel krijgen en dat proberen we op allerlei manieren te onderbouwen." Zo praat het voltallige personeel bijvoorbeeld Drents en ook is de service na de aankoop een belangrijk punt. "Mensen moeten tegen ons kunnen zeggen: ik koop bij jullie een scootmobiel en als er wat mee is, dan wil ik ook bij jullie terecht kunnen", legt Schepers uit. "Een telefoontje moet genoeg zijn."



Mobivit heeft nu drie winkels waarmee ze de Drentse senioren bedienen en misschien in de toekomst zelfs een deel van Groningen, maar: "Het belangrijkste is dat wat we doen goed doen", zegt Schepers zonder twijfel.