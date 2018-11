Drie dagen 11 november, maar niet in Nijeveen

Gisteravond, vanavond en misschien ook morgenavond lopen kinderen weer met zelf geknutselde lampionnen langs de deuren. In veel dorpen is er verwarring over op welke dag de kinderen Sint Maarten vieren. Moet je dan drie avonden met snoep klaarstaan?

In Nijeveen in ieder geval niet. Daar lopen alle leerlingen van de twee basisscholen altijd samen in een optocht door het dorp. Dat gebeurde gisteravond."De kinderen maken lampionnetjes op school en dan is het leuk dat ze die 's avonds in het donker met z'n allen in een optocht te laten zien. We doen het van oudsher, daardoor is het voor iedereen in het dorp duidelijk", legt Jessica Stens van de organisatie uit.De organisatie hoefde er niet over na te denken op welke dag de kinderen dit jaar zouden lopen. "Het is gebruikelijk in dit dorp dat op zondag geen Sint Maarten wordt gevierd. Dan wordt het verplaatst naar de zaterdag. Ik denk dat dat is, omdat Nijeveen eigenlijk een heel christelijk dorp is. Inwoners zijn daarom niet zo blij zijn als op zondag al die kinderen aan de deur komen."In Meppel, een paar kilometer verderop, lopen de kinderen verspreid over de zaterdag en de zondag. De kinderen uit de optocht in Nijeveen zeggen morgen niet alsnog ook te lopen. Een deelneemster uit groep 8: "Ik heb er wel even over nagedacht, maar ik doe het toch maar niet."