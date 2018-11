Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Emmen en SVBO houden elkaar in evenwicht Emmen en SVBO spelen gelijk (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - De derby tussen Emmen en SVBO eindigde vanmiddag in 1-1. Beide ploegen wisselden sterke en zwakke fases af, zodat beide trainers na afloop tevreden waren met een gelijkspel.

Geschreven door René Posthuma

Emmen en SVBO zijn niet alleen buren met de accommodatie, maar ook in de 1e klasse F. Het duel tussen de nummers drie en vier van de ranglijst kende een aantrekkelijke beginfase, waarin Emmen het beste van het spel had. SVBO doelman Lennon Ebeltjes moest een paar keer handelend optreden en had geluk dat een schot van de pas zestien jarige Jan Quispel net naast ging.



Voorsprong

Toch nam SVBO de leiding. Invaller Ronald Gerdes, hij moest al vroeg de geblesseerde Maarten Wielens vervangen stond na 25 minuten aan het eind van een goede aanval om de 0-1 binnen te tikken. Emmen was aangeslagen en SVBO was de bovenliggende partij. René Wolbers had pech dat zijn poging op de lat belandde.



De beginfase van de tweede helft was minder goed dan de eerste. De beste kansen waren nog voor de bezoekers. Toch kwam Emmen na ruim een kwartier spelen langszij. Janiek Arends strafte een fout van Wolbers af (1-1).



Latje trap

Na de gelijkmaker was Emmen weer de betere ploeg en kreeg een paar goede kansen. Pech en Ebeltjes stonden een treffer in de weg. In de slotfase teisterde Emmen twee keer de lat, terwijl SVBO één keer het aluminium raakte. Gescoord werd er niet meer.



Trainers Hendrik Oosting van Emmen en zijn collega Marc Hegeman konden wel leven met een gelijkspel. "De ene fase waren wij beter, een andere fase zij", riepen beide trainers in koor.