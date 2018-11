Uitslagen zondagvoetbal (inhaal/beker)

VOETBAL - Een beperkt programma vandaag, net als gisteren, in het amateurvoetbal aangezien dit weekend in het teken staat van inhaal- en en bekervoetbal: de eerste knockoutronde.

VKW wint met ruime cijfers van Noordster

Emmen en SVBO houden elkaar in evenwicht

Nieuw Buinen blameerde zich in die beker door met 2-0 te verliezen bij vierdeklasser Pesse. De ploeg van John Kramer, die vorige week de eerste periodetitel pakte in de 4e klasse E, won met 2-0 van de eersteklasser.De overige clubs die vandaag de volgende ronde van de beker bereikten waren Achilles 1894, WKE'16 en Hoogeveen zondag. In totaal zitten er binnenkort 13 Drentse clubs in de koker voor de loting van de 2e knockoutronde. Naast Achilles 1894, WKE'16 en Hoogeveen zijn dat HZVV, Alcides, LTC, Valthermond, MSC, Drenthina, VKW, vv Emmen en SVBO. Dinsdag komt daar nog één Drentse club bij: ACV of LEO.Bekijk hieronder alle bekeruitslagen van vandaag:Dalen - Achilles 1894 0-4Pesse - Nieuw Buinen 2-0Raptim - WKE'16 2-2 (WKE'16 door na strafschoppen)Hoogeveen - Dwingeloo 4-1​De derby tussen Gieten en Annen in 3B werd gewonnen door de bezoekende ploeg: 1-3. Door de zege neemt Annen de koppositie over van Veendam 1894 en volgende week kan de ploeg van trainer Hemmo de Wal in Veendam de 1e periodetitel pakken.vv Emmen - SVBO 1-1VKW - Noordster 4-0Zuidwolde - Asser Boys 2-1Gieten - Annen 1-3CEC - Twedo 3-1Kraggenburg - Oranje Zwart 0-4VWC - Wacker 2-7RKO - Balkbrug 4-5De Blesse - UDIROS 5-1Steenwijkerwold - Steenwijk 5-1Aengwirden - Ulu Spor 2-4SVMH - Bakkeveen 0-1Eenrum - Groen Geel 1-3FVV - Haren 2-0VVK - TLC 2-2Actief - Harkstede 3-0Engelbert - De Wilper Boys 1-2De Treffer'16 - Pekelder Boys 2-0Valther Boys - Zandpol 3-3Roswinkel - EEC 4-3