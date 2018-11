Gift Oranjefonds levert vrachtauto op voor voedselbank

Het Oranje Fonds heeft 13.500 euro gedoneerd aan Stichting Voedselbank Hart van Drenthe. De voedselbank heeft daar een vrachtwagen van gekocht om houdbare en gekoelde producten te kunnen vervoeren.

Samen voor de Voedselbank

Tot halverwege dit jaar werd de Voedselbank Hart van Drenthe in Beilen bevoorraad vanuit distributiecentrum Meppel. Maar sindsdien moet de stichting het eten zelf ophalen.Om alle ruim 380 gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank in Beilen eten te kunnen geven, was het nodig grotere auto's te kopen, zegt de organisatie.De voedselbank vindt het belangrijk alle gezinnen, elke keer dat ze een voedselpakket halen, drie gezonde warme maaltijden met verse producten krijgen.Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in ons land. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgden dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.