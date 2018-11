Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beker: vierdeklasser Pesse drukt Nieuw Buinen dieper in moeras Het zijn zware tijden voor zondageersteklasser Nieuw Buinen. Vandaag werd er verloren in de beker van vierdeklasser Pesse

VOETBAL - De grootste verrassing in de strijd om de noordelijke districtsbeker kwam uit Pesse, waar de plaatselijke zondagvierdeklasser met 2-0 won van eersteklasser Nieuw Buinen. Het is dit seizoen de zoveelste tik voor de formatie van trainer Herman Scherpen, die ook al hekkensluiter is in de 1e klasse F.

Pesse - Nieuw Buinen 2-0

Vorige week pakte de ploeg van John Kramer de eerste periodetitel in 4E en vanmiddag won het knap van Nieuw Buinen. De eindstand was al bij rust bereikt door treffers van Strijker en Van Slooten.



Hoogeveen - Dwingeloo 4-1

Hoogeveen is een ronde verder dankzij winst op Dwingeloo. Op eigen Sportpark Bentinckspark won de koploper van de hoofdklasse A met 4-1.De ploeg van trainer Nico Haak ging de rust in met een 2-0 voorsprong (treffers van Zwikker). Schonewille zorgde kort na rust voor de 3-0. Kleinheerenbrink passeerde daarna ongelukkig zijn eigen doelman (3-1), maar het slotakkoord was voor de thuisclub via Manning.



Dalen - Achilles 1894 0-4

Thuisploeg Dalen had vanmiddag op eigen veld weinig te vertellen tegen de hoofdklasser uit Assen. Achilles 1894 opende de score in de 17e minuut via Wiersma en een kleine tien minuten liep de stand al op naar 0-3 voor de gasten. Treffers waren er van De Vries en Modderman. Veldman bepaalde de eindstand op 0-4.



Raptim - WKE'16 2-2

Na negentig minuten voetbal stond het tussen Raptim en WKE'16 2-2 en dus moesten er strafschoppen genomen worden. De winst viel uiteindelijk aan de kant van de bezoekers.



Hoogeveen, Achilles 1894, Pesse en WKE'16 bekeren na vanmiddag door en kunnen zich gaan opmaken voor de tweede knockoutronde van de Noordelijke districtsbeker. De wedstrijd tussen ACV en LEO wordt dinsdag 13 november om 20.00 uur gespeeld. De winnaar is dus de veertiende en laatste Drentse club die binnenkort in de koker gaat voor de loting.