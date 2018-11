Pelgrim volbrengt voettocht van 6.000 kilometer naar Jeruzalem

Bijna 6.000 kilometer liep Henk van der Klok uit Stadskanaal de afgelopen 194 dagen om zijn missie te bereiken: zonder geld naar Jeruzalem lopen.

Eind april doorkruiste de plegrim Drenthe en inmiddels is de Knoalster aangekomen in het heilige land, meldt RTV Noord Van der Klok doorkruiste de afgelopen maandag dertien verschillende landen voor hij dit weekend de klaagmuur in Jeruzalem kon aanraken. Hij maakte de tocht om geld in te zamelen voor straatkinderen op de grens van Thailand en Myanmar.Omdat hij zonder geld reisde, was de Groninger compleet afhankelijk van anderen. Zo gebruikte hij onder meer datingapp Tinder om aan slaapplekken te komen. En met succes: overal werd hij geholpen, laat hij weten op Facebook.Van der Klok: "Er zijn dan misschien veel verschillen tussen ons, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde in het leven. Ik ontmoette christenen, joden, moslims en atheïsten. En het maakt niet uit of ze geloven in God, Allah of de wetenschap, ze hebben me allemaal geholpen met dezelfde hartverwarmende vriendelijkheid."In Israël gaven familie en vrienden Van der Klok een warm onthaal. "Nu is het tijd voor een biertje, een ijsje, een kappersbezoek en een broodnodige douche", sluit de Groninger zijn Facebook-post af.Hoeveel geld hij heeft ingezameld, is nog niet bekend.