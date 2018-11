Deel dit artikel:













Fleur Nagengast twaalfde bij Superprestige Gavere Fleur Nagengast werd twaalfde in Gavere (Archieffoto RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (20) uit Beilen is tijdens de vierde Superprestige wedstrijd in het Belgische Gavere op de twaalfde plek geëindigd. Winnares werd Annemarie Worst. Zij versloeg de Zwitser Nikki Brammeier en de Belgische Sanne Cant, die tweede en derde werden.





In de Beloften categorie eindigde Nagengast als tweede achter Carmen Del Alvarado. Na vier wedstrijden in de Superprestige staat de Drentse nu ook op de tweede positie. Eerste staat Del Alvarado.Jens Dekker kwam afgelopen weekend niet in actie. De inwoner uit Fluitenberg heeft nog te veel last van zijn knie. Hij hoopt volgende week tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor zijn rentree te maken.