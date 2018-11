VKW wint met ruime cijfers van Noordster

VKW wint met 4-0 van Noordster in de 1e klasse F. (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - VKW heeft vanmiddag een ruime zege geboekt op tegenstander Noordster in de Eerste klasse F. Thuis won de ploeg uit Westerbork het inhaalduel met 4-0 van de gasten.

De eerste helft bleef doelpuntloos. Beide ploegen kregen kansen, waarvan VKW in de slotfase van het eerste bedrijf de beste. Tim Baardink schoot via de lat over.In de tweede helft opende Frits Nijstad de score voor de Westerborkers. Drie minuten daarna verdubbelde Anjo Willems de score. Frits Nijstad wist daarna nog twee goals binnen te prikken, hij zette de 3-en 4-0 op zijn naam en sloot de wedstrijd af met een hattrick.Door de winst op Noordster neemt VKW de tweede plaats op de ranglijst in, met 13 punten uit 7 wedstrijden. Volgende week gaat het op bezoek bij Heerenveen, dat negende staat.