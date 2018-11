Wakker Emmen: Schrap acht geplande windmolens in Emmen

Als de geplande windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer meer 25,5 megawatt meer gaan produceren dan is afgesproken, kunnen in de gemeente Emmen windmolens worden geschrapt. Daarvoor pleit collegepartij Wakker Emmen.

De fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders van Emmen daarover gaat praten met de provincie.Onlangs werd bekend dat de 45 windmolens die worden gebouwd in de Aa en Hunze en Borger-Odoorn een totaal vermogen hebben van 175,5 megawatt. Maar in 2015 was er met het kabinet afgesproken dat er maximaal 150 megawatt geproduceerd zou worden. In totaal moet 285,5 megawatt worden geproduceerd in Drenthe, waarvan 95,5 in Emmen.Wakker Emmen vindt dat het teveel dat straks in de Veenkoloniën wordt geproduceerd, verrekend wordt met het aantal geplande windmolens in de gemeente Emmen. Volgens de partij betekent dit dat dat er in totaal zo'n acht molens minder gebouwd kunnen worden op de drie aangewezen plekken in Emmen, waaronder de Pottendijk.“Het is natuurlijk te gek voor woorden wat er gebeurt in de Drentse Monden, maar het kan niet zo zijn dat daarmee de totale taakstelling van 285,5 megawatt windenergie in Drenthe wordt verhoogd", zegt Wakker Emmen-raadslid Henk Linneman."Als alle plannen nu worden gerealiseerd dan komt er 311 megawatt windenergie en dat is nooit afgesproken. Aangezien de gedeputeerde en de minister aangeven dat de situatie in de Drentse Monden niet zal veranderen, willen wij dat het college zich actief inzet om de Emmer taakstelling van 95,5 megawatt te verlagen naar 70 megawatt."Ondertussen is het de vraag of het al een gelopen race is met het aantal megawatt dat nu geproduceerd gaat worden in de Veenkoloniën. PvdA-kamerlid William Moorlag sloot zich afgelopen week aan bij de wens van de Drentse PvdA-fractie om het aantal geplande windmolens daar te verminderen. Moorlag vindt dat minister Eric Wiebes zich over de kwestie moet buigen