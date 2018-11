Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Video: Donkerrode kaart bij Noordscheschut - Elim Melvin Mol krijgt de rode kaart na zijn overteding op Elim-speler Emiel Njagul

VOETBAL - Was het frustratie of een vlaag van verstandsverbijstering van Noordscheschut-spits Melvin Mol? Het antwoord op die vraag staat vermoedelijk op het rapport dat na afloop van het duel SC Elim - Noordscheschut is opgemaakt.





Mol, medetopschutter van Noordscheschut, kreeg de kaart bij een 2-1 voorsprong voor SC Elim. De zaterdagderdeklasser was heer en meester tegen de eersteklasser en speelde de blauw-witte formatie van trainer Marc van Meel volledig zoek. Na de rode kaart besliste Elim het duel met de derde treffer waardoor die club zich plaatste voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker.



De directe rode kaart zal voor Mol en Noordscheschut gevolgen hebben voor de competitie. De tuchtcommissie van de KNVB zal zich binnenkort gaan buigen over deze kwestie.



Bekijk hier: De uitzending van Onze Club met onder andere een uitgebreide samenvatting van dit duel De aanvaller van de zaterdageersteklasser kreeg in ieder geval de enige juiste straf na deze overtreding op Elim-speler Emiel Njagul: rood.Mol, medetopschutter van Noordscheschut, kreeg de kaart bij een 2-1 voorsprong voor SC Elim. De zaterdagderdeklasser was heer en meester tegen de eersteklasser en speelde de blauw-witte formatie van trainer Marc van Meel volledig zoek. Na de rode kaart besliste Elim het duel met de derde treffer waardoor die club zich plaatste voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker.De directe rode kaart zal voor Mol en Noordscheschut gevolgen hebben voor de competitie. De tuchtcommissie van de KNVB zal zich binnenkort gaan buigen over deze kwestie.