Annen koploper na terechte zege in Gieten

VOETBAL - Annen is na het inhaalduel bij Gieten de trotse koploper in de 3e klasse B en kan volgende week de eerste periodetitel in de wacht slepen als het minimaal een punt pakt tegen concurrent Veendam 1894. Vanmiddag was subtopper Gieten een maatje te klein voor het team van Hemmo de Wal: 1-3.

"Het was een dik verdiende zege", aldus Annen-spits Roald Lammerts die twee keer scoorde. "Wij waren simpelweg beter. Gieten voetbalde niet, speelde alleen de lange bal."Daarmee sloeg Lammerts de spijker op zijn kop, want Gieten hanteerde alleen maar de lange bal. Aanvoerder Denny Feiken fungeerde als kanon en de spitsen moesten het maar uitzoeken. In de spits was er bij Gieten trouwens geen plek in de basis voor oud-prof Kassim Bizimana, want niet trainen betekent niet spelen bij Gieten-trainer Rolf Veneboer.Annen kwam na een half uur op voorsprong via Lammerts en die voorsprong had met een beetje meer gogme verdubbeld kunnen worden voor de pauze, maar dat lukte niet. Gieten werd op slag van rust nog één keer gevaarlijk, maar de kopbal van Feiken was een prooi voor Annen-doelman Hans van der Wals.In de tweede helft probeerde Gieten, met Bissimana als invaller, wel wat meer te voetballen maar Annen bleef de meest dreigende ploeg. De 2-0 in de 54e minuut van Dante Ploeg leek dan ook de beslissing, maar Gieten scoorde razendsnel de 2-1 via Stan Reugebrink. Diezelfde Reugebrink kreeg kort na de 2-1 een prima kans op de 2-2. Het voorbereidende werk was van de talentvolle jonge invaller Marnix Kruize, het schot van Reugebrink was prima maar Van der Wals kon de inzet keren.Nadat Annen ten onrechte al een 3e treffer werd onthouden (vanwege buitenspel voor Dante Ploeg) viel vlak voor tijd de beslissing. Opnieuw was Lammerts het eindstation na de assist van Jaap Jan Mulder: 1-3.Annen staat door de zege nu bovenaan in de 3e klasse B, met 19 uit 7. Veendam 1894 volgt op twee punten. Nieuw Roden staat 3e, met 13 punten en dan volgt Gieten met 12.