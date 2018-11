Deel dit artikel:













Gesneuvelde klokkenluiders Eerste Wereldoorlog herdacht in Anloo Herdenking in de Magnuskerk (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

In de Magnuskerk in Anloo is het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, vandaag precies honderd jaar geleden. De herdenking is een initiatief van de Vereniging Historisch Anloo en de Magnuskerk.

Geschreven door Jeroen Willems

David Nicholson uit Vries las het gedicht ‘In Flanders Fields’ voor van John McCrae. Nicholson komt oorspronkelijk uit Schotland. Hij sprak over de impact van de oorlog op zijn familie. “Mijn grootvader overleefde de oorlog, maar heel veel anderen keerden nooit terug naar huis.“



Minuut stilte

De herdenking werd omlijst door muzikale bijdrages op een doedelzak en eenhoorn. Christian Bokemeijer uit Anloo speelde de Last Post. De ongeveer zestig bezoekers staken een kaarsje aan en zetten die op de kerkmuur voor de kerk. Vervolgens werd een minuut stilte gehouden.



De herdenking in Anloo maakt deel uit van het Britse initiatief ‘Ringing out for Peace, Armistice 100’. De Britse organisatie heeft als doel dat er honderd jaar na het einde van de Grote Oorlog zoveel mogelijk klokken worden geluid. De Britten willen zo de 1400 gesneuvelde Engelse klokkenluiders herdenken.



Honderd keer luiden

Aan het eind van de herdenking werd ook de klok van de Magnuskerk geluid. “We hebben contact met de Engelsen gehad“, zegt initiator Albert Hovius van de Vereniging Historisch Anloo. “Ze zeiden dat we de klok honderd keer moesten luiden, dus dat hebben we gedaan. Eerst de kinderen en daarna de andere bezoekers.”