Onze Club met periodetitel ACV en ook Noordscheschut kan Elim niet stoppen

VOETBAL - Onze Club staat deze aflevering in het teken van inhaalvoetbal en er is een interessant bekertreffen te zien tussen SC Elim en Noordscheschut, waarin de derdeklasser te sterk blijkt voor de eersteklasser.

De uitzending van Onze Club

Het Asser ACV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. Door de thuiszege op Genemuiden is de formatie van trainer Fred de Boer winnaar van de eerste periodetitel en automatisch verzekerd van nacompetitievoetbal.De derby Gieten - Annen is terug van weggeweest. Vanmiddag bleken de gasten te sterk op sportpark De Goorns en volgende week kan de ploeg van Hemmo de Wal bij Veendam 1894 de eerste periodetitel pakken. Ook zijn er beelden van een andere derby, die tussen Emmen en SVBO in de zondag 1e klasse F.De uitzending wordt afgesloten met de vaste rubriek 'de vijfde klasse F'. Kan VCG uit Geesbrug titelfavoriet, SV Mussel, punten afsnoepen?