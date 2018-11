Deel dit artikel:













File opgelost na ongeluk op A28 bij Assen [update] Er is een ongeluk gebeurd (foto: archief RTV Drenthe)

Op de A28 is vanochtend net na Assen een ongeluk gebeurd. Het ongeluk gebeurde in de richting van Groningen.

Hoeveel auto's erbij betrokken zijn en of er gewonden zijn, is nog niet bekend. De linkerrijstrook was korte tijd dicht. De weg is inmiddels weer vrij.



Door het ongeluk stond er tussen Assen en Vries een file. Verkeer moest rond 8.30 uur rekening houden met een vertraging van zo'n veertig minuten. De file is inmiddels opgelost.