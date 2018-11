Politie graaft naar Willeke Dost: 'Geen idee wat we aantreffen'

De politie is begonnen met graven in het weiland achter de boerderij waar Willeke Dost in Koekange woonde, tot ze in 1992 spoorloos verdween. Er wordt gegraven op een verdachte plek in het weiland. Willeke zou daar mogelijk liggen.

Er wordt gegraven op twee plekken, van elk ongeveer vijf bij vijf meter. Dat gebeurt achterop het terrein, tot ongeveer drie meter diep. Dat zegt Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland, die ter plekke is. Hoelang de politie bezig is met graven, is niet duidelijk. "We hopen, en verwachten eigenlijk ook wel, dat we de werkzaamheden vandaag afronden."Aanvankelijk wilden de politie en het Openbaar Ministerie niet gaan graven, maar onder druk van amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen gingen ze overstag. Er wordt met een graafmachine op de verdachte plek in het weiland gegraven. "Het graven gebeurt deels met groot materieel, maar ook met de hand als dat nodig is", vertelt Van Klaveren. Een drone maakt beelden vanuit de lucht."Er zijn mensen van de Forensische Opsporing en van het coldcaseteam bij betrokken", vervolgt hij. "Ook hebben we een intensieve samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en het OM. En we hebben een antropoloog en archeoloog ter plaatse. Als we iets aantreffen, kunnen zij helpen met beoordelen of het relevant is voor deze verdwijningszaak."Al bijna 27 jaar is er onduidelijkheid over het lot van Willeke Dost. Het 15-jarige meisje verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders. Wat er precies met haar is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. "Ik heb geen idee wat we aantreffen, maar ik hoop dat we aanwijzingen vinden die een antwoord kunnen geven op de verdwijning van Willeke", aldus Van Klaveren.Vanwege de graafactie is de Koekangerdwarsdijk op twee punten afgezet. Verkeer wordt omgeleid. De politie houdt het publiek op afstand, 'zodat het graafwerk ongestoord kan plaatsvinden'.