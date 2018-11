Stille tocht voor Jordy uit Nieuw-Weerdinge die bij auto-ongeluk om het leven kwam

Voetbalclub NWVV in Nieuw-Weerdinge houdt vanavond een stille tocht voor de omgekomen Jordy Smit.

De man van 22 jaar kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats. De stille tocht gaat van de kantine van de voetbalclub naar multifunctioneel centrum De Badde."We willen de mensen die Jordy in het hart hebben gesloten, vragen om met ons mee te lopen", aldus de voetbalclub op haar website . Iedereen wordt gevraagd zich rond 18.30 uur te verzamelen bij de kantine. De club heeft ook een condoleanceregister geopend voor het omgekomen lid.Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Eerste Kruisdiep Westzijde. De 22-jarige man raakte van de weg en belandde tegen een boom.