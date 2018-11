Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 11 november 2018

De in Leonie, New Jersey geboren Amerikaanse singer-songwriter, gitarist en pianist Peter Karp groeit op in New Jersey en Alabama. Zijn manier van songs schrijven wordt wel vergeleken met John Hiatt en John Prine. Hij heeft een voorliefde voor de muziek van bluesmannen als Freddie King en Elmore James. In 2007 verschijnt zijn debuutalbum Shadows And Cracks. Met de Canadese zangeres-gitariste Sue Foley neemt hij twee albums op’. Peter Karp wordt bij het grote publiek bekend als hij op tournee gaat en platen opneemt met gitarist Mick Taylor (John Mayall’s Bluesbreakers, The Rolling Stones). Begin dit jaar verscheen Blue Flame, zijn nieuwe album als opvolger van het begin vorig jaar verschenen album Alabama Town. Op dit album, met dertien door Karp geschreven songs, weet hij zich weer omringd door een aantal gastmusici zoals Mick Taylor en de mondharmonicavirtuozen Kim Wilson (Fabulous Thunderbirds) en Dennis Gruenling. Zondag 18 november spelt hij in De Amer in Amen.