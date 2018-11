Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Michelle Rozema (16) is Miss Ganzenhoedster De 16-jarige Michelle is Miss Ganzenhoedster

De 16-jarige Michelle Rozema is de nieuwe Miss Ganzenhoedster van Coevorden. De verkiezing was traditioneel tijdens de Ganzenmarkt.

"De kandidaten moeten de ganzen naar de markt drijven en ze worden op een podium geïnterviewd. De twee presentatrices stellen wat vragen, waarop ze antwoord moeten geven. Daarna gaat de jury in beraad", vertelt voorzitter Henri van Ringen. Rozema deed dat dus het beste.



Minder belangstelling

De belangstelling voor deelname aan de missverkiezing wordt wel minder, zegt Van Ringen. "We hebben altijd de intentie om twintig deelnemers te hebben. Maar dit jaar hebben zich tien deelnemers opgegeven." Vanmiddag wordt ook nog een mini-miss gekozen. Daarvoor hebben zich vijftig meiden opgegeven. Een paar jongens doen mee voor de titel mini-mister.



De Ganzenmarkt wordt vandaag voor de 57e keer gehouden. "In 1500 waren er al ganzenmarkten. Er waren vier zogenoemde biestermaandagen (dagen waarop dieren werden verhandeld, red.). Op de vierde maandag werden de ganzen verhandeld. In de jaren zestig is dat nieuw leven ingeblazen en is er ook een missverkiezing aan verbonden", vertelt voorzitter Van Ringen.



Inmiddels worden er geen ganzen meer verhandeld op de markt. "We drijven nog wel wat ganzen. Maar verhandelen mag ook niet meer."