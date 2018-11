Politie vindt niets bij zoektocht naar Willeke Dost in Koekange

De politie heeft niets gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Willeke Dost in een weiland bij Koekange. "Op deze plaatsen heeft nooit iemand gegraven voor wij dat deden", zegt Hugo van Klaveren van de recherche.

Vanmorgen rond 9.00 uur is begonnen met graven in het weiland achter de boerderij waar Willeke woonde. Er is gegraven op twee plekken. Dat graven gebeurde deels met groot materieel, maar ook met de hand.Willeke Dost verdween in januari 1992. Twee amateurspeurders waren ervan overtuigd dat het meisje in het weiland zou liggen waar vandaag is gezocht. Ze hadden vernomen dat speurhonden bij het weiland waren aangeslagen en een grondradar gaf ook aan dat er in de grond was gegraven.Toch is er nu niks gevonden. "Maar we gaan gewoon verder met de zoektocht", reageert Ab Bruintjes. Aanvankelijk wilde de politie niet zelf gaan zoeken, maar uiteindelijk ging ze toch overstag.