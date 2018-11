Nog niets gevonden bij graven naar vermiste Willeke Dost

De politie heeft nog niets gevonden tijdens de zoektocht naar Willeke Dost uit Koekange.

Vandaag wordt op twee plekken gezocht in een weiland langs de Koekanger Dwarsdijk. "Op de eerste plek waar is gegraven, is niets aangetroffen, bevestigt een archeoloog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Deze plek geeft geen antwoorden op vragen over de verdwijning van Willeke Dost", laat de politie weten."Volgens de archeoloog is op deze plek nooit eerder gegraven. Het gaat om de plek die door de initiatiefnemers is aangewezen. Straks gaan we naar de tweede plek, waar een grondradar eerder verstoringen waarnam en waar honden aansloegen." De politie laat verder weten dat de familie op de hoogte is.Ab Bruintjes, een van de amateurspeurders die er mede voor gezorgd heeft dat de politie ging graven, is teleurgesteld. "Maar ik heb absoluut nog hoop dat op de tweede plek wel wat wordt gevonden." Jan Huzen sluit zich daar bij aan. "De kans is voor mij nog altijd 99,9 procent."De politie is al de hele ochtend aan het graven in het weiland. Op het terrein achter de boerderij wordt gezocht naar Willeke Dost, die sinds 1992 is vermist. Zij woonde tot haar verdwijning in die boerderij.