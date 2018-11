Initiatiefnemers zoektocht Willeke Dost: Je weet het nooit 100 procent zeker

De zoektocht naar Willeke Dost heeft vooralsnog niets opgeleverd. Maar Jan Huzen denkt dat de politie vandaag toch iets zal vinden. "Het is 99,9 procent zeker dat ze Willeke vinden", zei Jan Huzen vanmorgen.

De zoekactie in het weiland gebeurt na druk van amateurspeurders Jan Huzen en Ab Bruintjes. De politie en het Openbaar Ministerie wilden eigenlijk niet gaan graven in het weiland, maar zijn toch overstag gegaan.Volgens Huzen wijst alles in de richting van de verdachte plek in het weiland. "Ik heb geen aanwijzingen die dit ontkrachten. Maar goed, je weet het nooit 100 procent zeker", aldus een gespannen Jan Huzen.Ab Bruintjes is ook gespannen. "Het is erop of eronder", zegt hij. Hij is wel iets minder stellig dan Huzen. Bruintjes denkt dat de kans fifty-fifty is dat het vermiste meisje wordt gevonden. "We weten niet wat naar boven komt. Er komt in ieder geval een object naar boven, maar het is afwachten wat dat is."De politie zoekt vandaag op twee plekken. Op de eerste plek is niets gevonden . Later wordt op de tweede plek gezocht. Dat is de plek waar een grondradar eerder verstoringen waarnam en waar honden aansloegen.