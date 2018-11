Deel dit artikel:













Sportcast #14: FC Emmen schrijft historie en de VAR was niet nodig bij Noordscheschut Sportcast #14: FC Emmen schrijft historie en de VAR was niet nodig in Noorscheschut

In deze veertiende Sportcast blikken we terug op de historische overwinning van FC Emmen. De promovendus won voor het eerst een eredivisiewedstrijd in eigen huis. NAC Breda werd met 2-0 verslagen. Dat moet vertrouwen geven, dus komt de interlandbreak nu niet op een vervelend moment? Verder komt het amateurvoetbal natuurlijk aan bod en kijken we vooruit naar de Europa cup wedstrijd van de handballers van Hurry-Up. Herstelt de club zich van de blamage tegen hekkensluiter Quintus?

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Roy van Gool



