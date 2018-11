Verdwaalde lantaarn op kruispunt in Assen wordt verplaatst

De lantaarn die midden op een kruispunt in de wijk Kloosterveen in Assen staat, wordt zo snel mogelijk verplaatst.

"In deze betreffende straat zijn de wegen en de trottoirs verplaatst in vergelijking met eerdere plannen. Daardoor lijkt het alsof deze lantaarn midden in de straat is geplaatst, maar deze stond er dus al", reageert een woordvoerder van de gemeente.Volgens de woordvoerder was het vroeger vrij eenvoudig om een lantaarn snel te verplaatsen. Doordat enkele jaren geleden het plaatsen en verplaatsen van de openbare verlichting is vermarkt, is dit lastiger geworden."In dit geval was de stratenmaker sneller dan de aannemer van de openbare verlichting", aldus de woordvoerder.