Video: Reeënfamilie op pad

Drie paar reebruine ogen.... Deze reeënfamilie verscheen voor de camera van Harry Boerma uit Borger, die de beelden met ons deelde.

De ree is van oorsprong overdag actief. Maar door verstoringen door de mens komt hij nu vooral vlak na zonsondergang of in de avondschemer tevoorschijn. Toch hebben deze reeën daar geen last van en laten ze zich zien in het volle licht.Vorige week zagen we een bijzondere kever: de stinkende kortschildkever! Deze kever lijkt veel op een schorpioen. Zijn naam dankt hij aan de witte stinkende vloeistof, die hij uitscheidt als hij zich bedreigd voelt.