Glasvezel Buitenaf trekt de stekker uit project Westerveld

Vorige week werd de verwachting al uitgesproken. Nu is het definitief. Glasvezel Buitenaf gaat geen glasvezel aanleggen in de gemeente Westerveld.

In een statement van twee zinnen is op de website van Glasvezel Buitenaf te lezen dat de benodigde veertig procent aan aansluitingen in het buitengebied van Westerveld niet is gehaald. Dat was een eis om te beginnen.In de gemeente Westerveld zijn twee aanbieders. Westerveld op Glas (WOG), met als partner een investeerder en KPN en Glasvezel Buitenaf. Deze laatste werkt samen met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel. Beide wilden aanleggen. WOG is inmiddels begonnen en denkt volgend jaar de eerste aansluitingen te kunnen opleveren.Vorige week kondigde provider 'Helden van Nu' aan te stoppen met Glasvezel Buitenaf. Toen bleek ook al dat het halen van veertig procent aan aansluitingen onmogelijk was.De afgelopen weken zijn verschillende klanten van Glasvezel Buitenaf overgestapt naar het netwerk van KPN. Die betaalden al meer dan de eerste aanmeldingen bij WOG. Wie dat nu nog wil doen, is wel 250 euro extra kwijt en betaalt 1.850 euro voor een aansluiting.