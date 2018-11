De teleurstelling is van de gezichten van Ab Bruintjes en Jan Huzen af te lezen. Op hun aandringen werd er vandaag gegraven in de zoektocht naar de verdwenen Willeke Dost. Dat dit niks heeft opgeleverd, moeten de amateurspeurders - die de nabestaanden van het meisje graag duidelijkheid willen geven - even verwerken.

"Er waren zoveel aanwijzingen, zoekhonden, de grondradarbeelden en getuigen. Het kon bijna niet misgaan. Toch is dat gebeurd. Maar we gaan gewoon door", zegt Bruintjes.Hij legt zich erbij neer dat het terrein achter de boerderij aan de Koekangerdwarsdijk, waar Willeke tussen 1987 en januari 1992 bij haar pleegouders woonde, helemaal is afgezocht. Ook in 2010 is immers al uitgebreid gegraven en niks gevonden.Dat er nu opnieuw werd gezocht, kwam onder meer omdat grondradarbeelden verstoringen in de grond lieten zien, zoekhonden aansloegen op die plek en omdat een getuige meldde dat op die de dag van Willekes verdwijning werd gegraven in de tuin van haar pleegouders."Ik heb één a twee dagen nodig om me te herpakken en dan gaan we stap voor stap verder. De zoektocht gaat door. Ik rust niet voordat Willeke gevonden is."Bruintjes heeft niet het gevoel dat hij en Huzen in zijn hemd staat, nu er op hun aandringen is gezocht en het zinloos bleek. "Iedereen mag denken wat 'ie wil, maar we hebben het gedaan voor de nabestaanden van Willeke. Daar heb ik me voor ingezet en ik was in volle overtuiging dat we hier wat gingen vinden. Het blijkt niet zo te zijn, maar we hebben er wel alles aan gedaan om het boven de grond te halen."Zijn kompaan Jan Huzen is beslist niet tevreden. Volgens hem heeft de politie niet goed gezocht. "Ze hebben 60 centimeter gegraven en het object van 1.10 meter groot, dat gezien is op de grondradarbeelden, bevindt zich op 1.85 meter diepte."In het witte zand, tot waar vandaag gegraven is, zitten donkere plekken. "Volgens de archeoloog is dat natuurlijk. Ik vind dat heel apart. De vorige keer groeven ze tot 3 meter diepte en nu is het bij 60 centimeter einde oefening. Ze schuiven zo alles aan de kant", zegt hij verbolgen."Ik ga overwegen de zoekhonden opnieuw in te zetten. De vraag is: leggen we ons erbij neer of zoeken we toch nog door? Ik ga er eerst nog een nachtje over slapen. Ik ben enorm teleurgesteld. In het onderzoek, maar ook in de uitslag. Ze moeten graven tot 2 meter diepte. Dan weet je wat daar ligt. Maar het hoofd van de recherche zegt uit principe: 'Die Jan Huzen lult maar wat'. Ik kreeg vanochtend meteen al de waarschuwing van de politie dat ik wat uit te leggen heb als ze niks zouden vinden. Toen was de toon al gezet. Maar voor mij is dit de locatie. Ik heb er geen twijfel over dat hier wat ligt."Maar ook de politie is teleurgesteld, laat Hugo van Klaveren van de recherche weten. "Wij hadden ook graag helderheid gekregen over de verdwijning van Willeke Dost, dus het is een tegenvaller. Volgens de archeoloog is hier niet eerder gegraven."Dat de grondradar dat toch aangaf, kan volgens hem komen doordat het grondwaterhuishouding verstoord is. "Ook de gronddichtheid kan een rol spelen; er kunnen allerlei factoren meespelen, waardoor er op de radarbeelden wel wat te zien was, maar er toch niks gevonden is."Volgens Van Klaveren gaat het coldcaseteam van de politie verder met het onderzoek naar de raadselachtige verdwijning van de tiener. "Als er burgers zijn die informatie hebben en nog niet bij ons zijn geweest, roep ik die om bij ons te komen. "Ik hoop dat het mysterie ooit wordt ontrafeld. Wij zullen alles eraan doen om dit tot goed eind te brengen."​Burgemeester Roger de Groot van De Wolden bedankt alle mensen die betrokken zijn geweest bij de zoektocht naar Willeke Dost via Twitter. Ook betuigde hij zijn medeleven aan de nabestaanden.