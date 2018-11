Deel dit artikel:













Norovirus ontdekt bij woonzorgcentrum Spectrum in Beilen Het Norovirus is erg besmettelijk (foto: Archief RTV Drenthe)

Bij vier bewoners en elf medewerkers van woonzorgcentrum Spectrum in Beilen is het Norovirus vastgesteld.

Het zorgcentrum heeft maatregelen genomen. Zo dragen medewerkers handschoenen en mondkapjes om verspreiding te voorkomen. Sinds het Norovirus is ontdekt en de maatregelen zijn genomen, zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen.



Het woonzorgcentrum in Beilen is een van de locaties van Zorggroep Drenthe. Het Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt klachten als braken en diarree.