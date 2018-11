Deel dit artikel:













File op de A28 bij De Wijk opgelost [update] File door een ongeluk (foto: archief Persbureau Meter)

Op de A28 is in de buurt van De Wijk een ongeluk gebeurd. Een auto belandde door onbekende oorzaak in de middenberm.

Tussen Knooppunt Lankhorst en de afslag Zuidwolde stond daardoor een file in de richting van Hoogeveen. Eén rijstrook was een tijdlang afgesloten, waardoor het verkeer vijftig minuten vertraging opliep.



Na een uur was de auto geborgen en de weg weer vrij.