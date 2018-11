Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











4,4 miljoen euro voor politie Noord-Nederland Extra geld voor de politie (Foto: archief RTV Drenthe)

De politie Noord-Nederland krijgt 4,4 miljoen euro om meer agenten in te zetten. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer.

In totaal krijgt de politie 91 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over de lokale eenheden. Het geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het uitbetalen van overuren en het inhuren van mensen voor administratieve taken, zodat agenten meer tijd hebben voor politiewerk.



Volgens Grapperhaus is het extra geld nodig, omdat er de komende jaren veel agenten met pensioen gaan, terwijl nieuwe agenten nog in opleiding zijn.