Honderden mensen lopen stille tocht voor omgekomen Jordy

Naar schatting twee- tot driehonderd mensen hebben vanavond in Nieuw-Weerdinge meegelopen in een stille tocht voor de overleden Jordy Smit.

De 22-jarige Jordy verongelukte in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van dorpshuis De Badde in zijn woonplaats. Hij botste met zijn auto tegen een boom aan het Eerste Kruisdiep WZ en overleed kort erna. Zijn overlijden heeft diepe indruk gemaakt in het dorp.De stille tocht begon vanavond bij het clubgebouw van voetbalvereniging NWVV, waarvan Jordy lid was. De deelnemers, onder andere vrienden en familie, liepen met fakkels en bloemen naar de plek van het ongeluk.Bij de boom werden kaarsen aangestoken en bloemen gelegd. Na afloop bedankte de familie van Jordy de deelnemers. Een deel van de lopers ging daarna naar de kantine van de voetbalclub om het condoleanceregister te tekenen en foto's van Jordy te bekijken.