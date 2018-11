Dwingeloo-telescoop ontvangt maanfoto's

De ene foto na de andere komt inmiddels binnen bij de radiotelescoop van Dwingeloo. Het zijn foto's van de achterkant van de maan, afkomstig van een Chinese satelliet.

Vandaag kregen vrijwilligers van Camras, die de oude radiotelescoop draaiend houden, nieuwe foto's uit het heelal. Op zo'n 400.000 kilometer afstand van de aarde verstuurd door de DSLWP-B/Longjiang-2De satelliet is voorzien van een kleine camera. "Vergelijk het maar met een camera in een telefoon. Heel klein", zegt Tammo Jan Dijkema van Camras.Amateurastronomen krijgen steeds een paar uur de tijd om signalen van hun camera in de ruimte op te vangen. Dat gebeurt door radiogolven die naar de aarde worden gestuurd. Deze signalen worden omgezet in foto's. Met een antenne kun je de signalen ontvangen. De radiotelescoop van Dwingeloo kan dat het beste.De Chinese satelliet is in mei dit jaar gelanceerd als voorbereiding op het neerzetten van een maanlander op de maan. In de satelliet is ruimte gemaakt voor het foto-experiment.Dijkema: "Tot nu toe kregen we foto's waarop je weinig zag. Je moet je voorstellen dat er zoveel licht is daarboven dat de foto's ontzettend overbelicht zijn. We zijn bezig om te kijken of we dat kunnen verbeteren." Vanmiddag was een nieuwe poging.Van vier tot zes uur zijn twee vrijwilligers van Camras bezig met het ontvangen van de signalen. "Via de Chinezen wordt de satelliet ingeschakeld. Een Duitser stuurt een signaal richting de satelliet, zodat er een foto wordt gemaakt. Daarna vangen wij de signalen in Dwingeloo op en maken er een foto van."Ook voor Tammo Jan Dijkema en zijn collega is het best spannend. Niet zozeer het ontvangen van de radiosignalen, maar de uitkomst ervan. Het is vooral zaak om te zorgen dat ze zo duidelijk mogelijk worden.De sessie van vanmiddag wordt vanuit de hele wereld gevolgd. Via een chatsysteem hebben de astronomen contact met elkaar. Elke keer als er weer een signaal komt, stijgt de spanning een beetje. Per foto duurt het zo'n twintig minuten voordat alle data binnen is en er een plaatje van de maan van gemaakt is."De foto van vandaag is een heel mooie. Je ziet aan de zijkant dat het er donker is. Maar het moet nog beter kunnen." Dus gaan ze de komende maanden verder. Binnenkort zetten de Chinezen de stroom van de satelliet weer aan, geeft een Duitser het signaal dat er een foto gemaakt moet worden en zorgt de Dwingeloo-telescoop voor een mooi plaatje.