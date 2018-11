Deel dit artikel:













Drentse cafés op plek 17 en 69 in Café Top 100 PéGé Café in Gieten staat op plek 17 van de Café Top 100 (foto: Google Streetview) Herberg 't Plein in Meppel staat op nummer 69 in de lijst (foto: Google Streetview)

'Voor het beste café van Drenthe moet je dit jaar in Gieten zijn', schrijft de jury van de Café Top 100 over PéGé Café.

Het café van Peter Landman en Gea Elling staat op nummer 17 in de lijst. Peter Landman is tevreden met deze plek: "Helemaal top dit. Het is de eerste keer dat we in de lijst staan, dus we zijn erg tevreden.''



De enige andere Drentse kroeg is Herberg 't Plein in Meppel. Dat café staat op nummer 69. De Café Top 100 is een initiatief van horecavakblad Misset Horeca.



Vanavond werd in Studio 21 in Hilversum de lijst bekendgemaakt. De horecazaken werden door mystery guests en een jury bezocht. De titel van beste café is gegaan naar Huppel the Pub in Den Haag.