Drentse koopkracht stijgt het hardst in Assen en Hoogeveen

De koopkracht van de inwoners van Drenthe nam afgelopen jaar in alle gemeentes licht toe. Inwoners van Assen en Hoogeveen profiteerden het meest.

In beide gemeenten nam de koopkracht gemiddeld met 0,6 procent toe. Dat is boven het landelijke gemiddelde van 0,5 procent. Ook inwoners van De Wolden, Emmen en Coevorden gingen er met 0,5 procent licht op vooruit. In de Utrechtse gemeente Renswoude steeg de koopkracht met 1,4 procent het hardst.Over het algemeen nam in Nederland de koopkracht in 2017 licht toe. Vooral werkenden en paren met kinderen gingen er op vooruit. Ook gepensioneerden met weinig inkomen naast hun AOW zagen hun koopkracht stijgen. Dit geldt niet voor gepensioneerden met relatief veel inkomen naast hun AOW, zij gingen er zelfs iets op achteruit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Inwoners van de gemeente Tynaarlo profiteerden gemiddeld het minst. Hier steeg de koopkracht met 0,1 procent. In dertien Nederlandse gemeenten nam de koopkracht juist af. Dat zijn vooral rijkere gemeenten waar veel gepensioneerden met een flink aanvullend pensioen wonen. Dat aanvullend pensioen is de laatste jaren niet gecorrigeerd voor inflatie. Daardoor is het bedrag dat deze groep bijgeschreven krijgt minder waard geworden.Dat de koopkracht in het gros van de gemeenten stijgt, betekent niet per se meer welvaart voor de inwoners. Zo daalde de koopkracht in Rozendaal vorig jaar weliswaar, maar hadden inwoners van de Gelderse gemeente alsnog veruit het meest te besteden. In de gemeente Groningen was het omgekeerde het geval; de koopkracht steeg met 0,4 procent, maar het doorsnee inkomen was met krap 19.000 euro alsnog het laagst van heel Nederland.