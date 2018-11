Deel dit artikel:













Garage US Cars in Assen getroffen door grote brand Meerdere brandweerposten proberen de brand bij US Cars te blussen (Foto: Persbureau Meter) In de garage woedt een grote brand (Foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden laten het vuur in het pand gecontroleerd uitbranden (Foto: Persbureau Meter)

In garage US Cars aan de Industrieweg in Assen woedde vanochtend in alle vroegte een grote brand.





De brand brak uit in de garage. De brandweer zette de brand op pauze, een nieuwe methode voor brandbestrijding. Daarbij laten ze de brand binnen in het pand doorbranden, totdat het zich niet meer verder ontwikkelt. Daarna worden de ramen ingeslagen om binnen te blussen. Op deze manier voorkomt de brandweer dat er zuurstof bij de brand komt en er een uitslaande brand ontstaat.





Hoe groot de schade in het pand is, is onbekend. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand, maar dat liep wel rookschade op.



Door de brand is een deel van de Industrieweg afgesloten.



