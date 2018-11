Deel dit artikel:













Miedema en Oranje Leeuwinnen op drempel van WK voetbal In de eerste wedstrijd met de Zwitsers was Nederland met 3-0 te sterk (ANP/Koen van Weel)

De Nederlandse voetbalsters staan op de drempel van het WK voetbal. Vanavond verdedigt Vivianne Miedema met de Oranje Leeuwinnen een 3-0 voorsprong tegen Zwitserland.

In Schaffhausen moeten de vrouwen vanaf 19.00 uur het laatste stapje zetten.



Vrijdag was Oranje in Utrecht veel sterker dan de Zwitsers. Miedema, die bij haar club Arsenal in blakende vorm verkeert, scoorde het derde doelpunt.



Het WK voetbal wordt volgend jaar in Frankrijk gehouden.