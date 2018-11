Miss International Europe terug in Drenthe: 'Het was zo leuk'

Zoë Nieuwold uit Erica is na drie weken weer terug op Drentse bodem. De 23-jarige Zoë werd vrijdag in Tokio gekozen tot Miss International Europe. Ze vertegenwoordigde ons land bij de op twee na grootste missverkiezing van de wereld.

In totaal deden er 77 landen mee in Japan. "Het is zo leuk om daar met zoveel verschillende meiden uit allerlei culturen te zitten", vertelt ze. "Je leert enorm veel van elkaar. Het was heel gezellig met iedereen."De modellen moesten zich in drie rondes laten zien. "Eerst moesten we een kostuum dragen dat je land vertegenwoordigde. Daarna hadden we de badpakkenronde en we eindigden met de galaronde", zegt Zoë. "Het was heel spannend. Je kon van tevoren niet echt zeggen of je het ging winnen. Er zaten zoveel mooie meiden tussen."Uiteindelijk won Miss Venezuela de algehele titel. "De prijs die ik won is meer voor de eer. Maar het leuke hiervan was dat ook de meiden mochten stemmen. Uiteindelijk had de jury wel het eindoordeel, maar het geeft wel een fijn gevoel dat de meiden ook op mij gestemd hebben. Ik had een heel blij gevoel toen ik won."De komende dagen komt er nog veel op Zoë af. Ze krijgt veel telefoontjes en berichtjes voor interviews en fotoshoots. "Dus dat gaat best leuk", zegt ze nuchter. Of ze ook echt een modellencarrière ambieert, weet ze niet. Zoë studeert communicatie en mediadesign in Groningen en woont tegenwoordig in Groningen. "Ik wil graag m'n studie afmaken en daarna de presentatiewereld ingaan, op televisie of online."