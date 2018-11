'Alleen toeval kan de zaak-Willeke Dost nog oplossen'

De zaak-Willeke Dost kan alleen nog maar worden opgelost door toeval. Dat denkt oud-rechercheur Dick Gosewehr uit Vledder. "Bijvoorbeeld dat het stoffelijk overschot per ongeluk wordt gevonden, of dat een van de betrokkenen het verhaal gaat vertellen. Maar die kans lijkt me niet heel groot."

Gisteren werd er in het weiland achter de boerderij in Koekange, waar Willeke Dost tot haar verdwijning in 1992 woonde, gegraven. De zoektocht leverde niets op. "Dat is teleurstellend", vindt Gosewehr. "Er waren redelijke aanwijzingen dat er iets gevonden zou worden. Het is uiteraard goed dat de politie ging graven, maar dit roept nu geen verdere vragen meer op."De graafactie gebeurde op initiatief van amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen. Zij waren ervan overtuigd dat de 15-jarige Willeke in het weiland ligt begraven. De politie ging na druk van het tweetal overstag en besloot te gaan graven.Volgens Huzen heeft de politie niet goed gezocht , omdat er niet dieper dan 60 centimeter werd gegraven. Het 'object' van 1.10 meter groot, dat gezien zou zijn op radarbeelden, zou dieper liggen. Goseweher vindt die bewering grote onzin. "Als je geen grondverstoring ziet op 60 centimeter, dan kan daaronder ook niets liggen."Het graven roept bij de oud-rechercheur, die veel zaken nog kritisch volgt, geen verdere vragen op. "Ik ben geen deskundige, maar volgens mij is dit in alle redelijkheid gebeurd. Ze is daar niet gevonden, dus het houdt gewoon op", zegt hij.