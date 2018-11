Drenthe roept hulp van minister in om zorgproblemen op te lossen

Minister Bruno Bruins schuift vanavond in Coevorden aan bij de Drentse zorgtafel. Hij gaat onder meer samen met de provincie, ziekenhuisbesturen, zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten praten over de toekomst van de zorg.

"We vergrijzen met elkaar en worden ouder. Daardoor verandert de vraag naar vormen van zorg", legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. "Bovendien zijn er minder mensen om zorg te leveren. Wij denken samen met de minister na over hoe we in de toekomst die zorg kunnen gaan organiseren." In Zuidoost-Drenthe is de gezondheidsproblematiek het grootst door een gemiddeld ongezondere leefstijl.Ondertussen trekken veel jongeren weg uit Drenthe. Jongeren die misschien het nieuwe arbeidspotentieel in de zorg kunnen zijn. De provincie en de zorgtafel roepen daarom de hulp in van minister Bruins in om de zorg anders in te richten en te experimenteren."De problemen die we in Drenthe kennen, spelen natuurlijk ook op andere plekken in het land", vertelt Jumelet. Maar de minister krijgt aan die zorgtafel niet alleen problemen te horen. "Het is hier geen kommer en kwel. In Drenthe is het goed toeven en de zorg is van hoog niveau."Ook worden er creatieve oplossingen bedacht, zoals in Hollandscheveld. Deze worden ook gepresenteerd aan Bruins. "Hollandscheveld telt 4.400 inwoners en heeft een zorgcoöperatie van 750 leden, waarvan 120 vrijwilligers. De zorg wordt hier zelf ter hand genomen. Eerst wordt gekeken wat het dorp zelf kan doen, voordat er instanties worden ingeschakeld. Dit werkt veel doeltreffender."Begin dit jaar werd gestart met de zorgtafel, op initiatief van de provincie. Dit is een systeem waarbij alle takken van de zorg zijn vertegenwoordigd. Samen wordt naar oplossingen voor de toekomst gekeken. De zorgtafel is opgericht vanwege de vele onrust in de ziekenhuiszorg. Bij de ziekenhuizen van Treant in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal zijn grote veranderingen geweest. Zorg wordt geconcentreerd en afdelingen worden in het ene ziekenhuis kleiner of sluiten, in het andere ziekenhuis worden ze geconcentreerd of groeien zelfs.Vooral de discussie over de spoedeisende hulp, intensive care en acute verloskunde en kindergeneeskunde waren reden voor de oprichting van de zorgtafel. Maar ook de discussie over de toekomst van alle ziekenhuiszorg in de regio was een aanleiding.De Zorgtafel vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in de gezondheid van de bevolking van Zuidoost-Drenthe. Traditioneel heerst daar een ongezondere leefstijl. Denk aan overgewicht, roken en alcoholproblematiek. Vaak hangen gezondheidsproblemen samen met andere zaken in het leven, zoals schulden, een laag inkomen of laaggeletterdheid.In de Veenkoloniën loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar armoede. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bestuderen zogeheten overerfbare armoede in het gebied. Overerfbare armoede zorgt ervoor dat generatie op generatie een laag inkomen heeft. Een laag inkomen leidt bijvoorbeeld vaak ook tot ongezonder eten.De RUG werkt samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen en de provincie. Als er oplossingen gevonden om armoedepatronen te doorbreken , worden die als experiment uitgevoerd om te kijken of ze ook op grotere schaal werken. Het gaat jaren duren voordat de leefstijl, overerfbare armoede en laaggeletterdheid in de Veenkoloniën zijn opgelost.