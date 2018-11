Stelling: Het is steeds moeilijker om te ontspannen in de sauna

Een bezoekje aan de sauna zou ontspannend moeten werken. Maar op beoordelingssites als Zoover en Tripadvisor staan steeds vaker klachten van bezoekers.

De drukte, de ondermaatse hygiëne en hoge prijzen zijn voor bezoekers reden om een negatieve recensie achter te laten. Dat schrijft het AD Volgens onderzoeker Lennert Rietveld van bureau Van Spronsen & Partners geven mensen steeds meer geld uit aan luxe, zoals wellness. Ook zijn marketingafdelingen enthousiast met het verstrekken van kortingsacties. Daardoor wordt het steeds drukker in sauna's. Vooral grote saunacentra hebben last van de drukte. Kleine zelfstandige sauna's scoren over het algemeen wel goed.Maar hoe zit dat in Drenthe? Merk jij dat het drukker wordt in de sauna's? En gaat dat ten koste van goede hygiëne?