Oermuseum in Diever kan rekenen op steun van Westerveld

Het Oermuseum in Diever wil fors verbouwen en heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de gemeente Westerveld. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om 25.000 euro subsidie te geven.

Het Oermuseum wil de tentoonstelling aanpassen. Het is niet meer van deze tijd en is te statisch. Het moet, zo zeggen ze, visueler, interactiever en tastbaarder. Bezoekers moeten een reis door de tijd maken en deze reis beleven. Bovendien hoopt het museum dat bezoekers later nog een keer terugkomen. Het Oermuseum laat in de tentoonstelling zien hoe het er in de oertijd in Drenthe heeft uitgezien.Na de aanpassing moet het mogelijk zijn om zo'n negen- tot tienduizend bezoekers per jaar te trekken. Het hele plan kost het museum zo'n 80.000 euro. Naast de gemeente zijn ook fondsen en de provincie Drenthe gevraagd om een bijdrage in de kosten. Mocht het lukken, dan wordt in 2019 begonnen met de verbouwing van het museum in het voormalige Schultehuus in Diever.De gemeente wil wel dat andere partijen ook bijdragen aan het plan. Mocht dat niet zo zijn en het lukt niet, dan krijgt het museum in Diever geen geld. Het is ook een eenmalige bijdrage voor de verbouwing en niet voor de exploitatie.