Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het Fochteloërveen krijgt weer natte voeten Het grensgebied tussen het Fochteloërveen en het buffergebied (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe) Het landbouwgebied fungeert nu als een soort waterberging (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe)

Het nieuw ingerichte Smildegerveen bij Bovensmilde wordt vanmiddag geopend. De afgelopen vier jaar is er op de grens met het Fochteloërveen gewerkt aan een extra waterberging. Het stukje veen is omgevormd van landbouwgebied tot een soort waterbuffer.

Deze maatregelen moeten het Fochteloërveen weer natte voeten geven, terwijl boeren en omwonenden juist droge voeten houden. Willem Klok werkt voor Natuurmonumenten, dat het gebied beheert, en was 35 jaar boswachter in het Fochteloërveen. We stellen hem vijf vragen.



Waarom moet het Fochteloërveen natte voeten krijgen?

"Het veen moet natter worden, zodat het veenmos weer kan groeien. Dan groeit het veengebied ook verder en is het weer in tact. Eigenlijk is het dan weer zoals het moet zijn. En daar gaat dit stukje landbouwgrond bij helpen."



Wat hebben jullie precies gedaan?

"We hebben een kade om een gebied van 140 hectare gemaakt en daarin de sloten gedempt. De kade is een soort dijk van maximaal anderhalve meter om het gebied heen, die het gebied er buiten beschermd tegen het water. Op 25 hectare binnen de kade wordt straks nog landbouw bedreven."



Wat vinden de boeren en omwonenden hiervan?

"In het begin waren ze natuurlijk nog wel een beetje sceptisch over de vernatting van het gebied. Wat gaan jullie precies doen? En houden we wel droge voeten? Vanuit de omgeving werd ons gevraagd of de kelders wel droog blijven. Toen hebben we een plan gemaakt. Ook is er een studie gedaan naar hoe hoog de kades konden en mochten zijn, zodat de omgeving er geen last van had en iedereen droge voeten houdt. Het was lang niet altijd eenvoudig, maar ik wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken."



Waar is dit goed voor?

"De afgelopen veertig jaar hebben we al heel wat werkzaamheden uitgevoerd om het Fochteloërveen natter te krijgen. Maar er was meer nodig. Om het veengebied toekomstbestendig te maken was het nodig dat we, naast maatregelen in het gebied zelf, ook buffers in het overgangsgebied zouden maken om tegenwicht te bieden. Dit is goed voor de natuur, maar ook voor de omgeving. Want die landbouwgrond in het buffergebied fungeert ook als een soort waterberging. Als er in een periode heel veel water valt, kunnen wij hier extra water vasthouden dat niet in het landbouwgebied komt."



Wat zou je in de toekomst nog kunnen doen?

"Op de Hondsrug viel in het voorjaar heel veel water. Gieten is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen moest met man en macht aan het werk om het water zo snel mogelijk af te voeren. Eigenlijk zouden we nu met elkaar moeten nadenken over hoe we het water vast kunnen houden en in droge perioden dan weer kunnen gebruiken. Want bijvoorbeeld het Fochteloërveen smacht nu nog steeds enorm naar water na deze droge zomer."