Primeur voor Drenthe: brandweer zet brand in Assen 'op pauze'

De brandweer heeft bij de bestrijding van de brand bij USA Cars in Assen afgelopen nacht een nieuwe methode gebruikt. Waar de brandweerlieden normaal gesproken in een brandend pand op zoek gaan naar de brandhaard, bleven nu juist de deuren en ramen hermetisch afgesloten.

"Toen we afgelopen nacht bij de brand kwamen, zagen de bevelvoerders dat het vuur zich nog aan het ontwikkelen was", vertelt officier van dienst Ido Rittersma. "We kregen signalen dat als we de deuren en ramen zouden openen, er mogelijk een uitslaande brand zou kunnen ontstaan.""Als we naar binnen zouden gaan, dan nemen we zuurstof mee", vervolgt de brandweerman. "Daardoor kan de brand zich gaan ontwikkelen. Bovendien is het een risico voor onszelf. Door ervoor te zorgen dat er juist geen zuurstof bij kwam, hebben we de brand eigenlijk op pauze gezet."Het was de eerste keer dat de brandweer in Drenthe deze methode gebruikte. "Voor de eigenaar is het misschien tegenstrijdig dat we niet naar binnen gaan en zijn auto's proberen te redden", begrijpt Rittersma. "Maar het pand staat nu nog en de schade is relatief beperkt gebleven."