Politie waarschuwt voor inbraakgolf Coevorden Inbrekers hebben het volgens de politie waarschijnlijk voorzien op gereedschappen (foto: Pixabay.com)

Autokrakers hebben het voorzien op tal van auto's in Coevorden. Het dievengilde is de afgelopen weken vooral geïnteresseerd in bedrijfswagens.





Volgens de politie Zuidoost-Drenthe hebben de daders het vermoedelijk voorzien op het gereedschap dat in de auto's ligt. Het is niet bekend om hoeveel auto-inbraken het in totaal gaat.