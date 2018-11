Deel dit artikel:













Brrr, het wordt weer koud Het wordt weer kouder (foto: ANP / Vincent Jannink)

Er is koud weer op komst! Volgende week breekt de eerste echte koude week van het najaar aan. 's Nachts kan de temperatuur zakken tot zo'n drie tot vijf graden onder nul. Overdag ligt de temperatuur wel boven het vriespunt: een graad of twee.

Komend weekend is de koude oostenwind ongeveer boven Polen en Scandinavië. Die lucht zet dan door naar onze provincie. Daar komt ook nog wat koudere lucht bij. "Het hogedrukgebied bestaat dan uit diverse kernen", legt RTV Drenthe-weerman John Havinga uit. "Een van die kernen ligt iets ten westen van Scandinavië, een andere boven Rusland en de kleine, omliggende staten."



Zet die kou eigenlijk ook door en krijgen we een strenge winter? "Ondanks dat het kwik volgende week gaat zakken tot onder het vriespunt, valt er nog niets te zeggen over het vervolg en over de winter", aldus Havinga.