Half jaar cel voor drugs en kogels in auto

Met een auto vol drugs, kogels en contant geld reed een 42-jarige Beilenaar in juni vorig jaar naar het politiebureau in Emmen. Hij was opgeroepen om te worden verhoord over de diefstal van een boot.

Toen de politie zijn auto controleerde, naar aanleiding van een tip dat de man een vuurwapen zou hebben, liep hij tegen de lamp. Een wapen werd niet gevonden, maar wel allerlei soorten drugs, waaronder 1130 speed- en xtc-pillen. Ook lagen er vijftig kogelpatronen in de auto.De rechtbank in Assen heeft de man vandaag veroordeeld tot een half jaar celstraf. Die straf pakt drie maanden lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, maar past volgens de rechtbank goed bij de strafrichtlijnen.Behalve de pillen en de kogels, lagen er ook cocaïne, nepviagra, een bivakmuts en ruim 1600 euro in de auto. De coke was voor hemzelf, verklaarde de man bij de politie. Over de rest van de spullen wilde hij niks zeggen. De rechtbank bepaalde dat hij het geld terugkrijgt.Ondertussen zit de man in voorarrest in de gevangenis in Zaanstad, omdat hij onlangs in Noord-Holland weer is opgepakt voor drugs- en wapenbezit.