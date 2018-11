Deel dit artikel:













Willem van Hartskamp lijsttrekker voor de SGP Willem van Hartskamp wil de Staten in (foto: eigen foto)

De SGP heeft een lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Willem van Hartskamp mag de kar trekken voor die partij.

De 40-jarige Hoogevener was vier jaar geleden ook al lijsttrekker. Toen wist de partij geen zetel in Provinciale Staten te halen. Van Hartskamp is in het dagelijks leven docent Nederlands en boekenrecensent.



Op de kieslijst staat verder ook onder meer Brand van Rijn, die raadslid is voor de SGP in de gemeente Hoogeveen. Overigens is Van Hartskamp daar ook bestuurslid. Het verkiezingsprogramma van de SGP wordt op een later moment bekendgemaakt.



De Provinciale Statenverkiezingen vinden op woensdag 20 maart 2019 plaats.