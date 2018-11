Deel dit artikel:













Drentse vmbo'ers maken lichtkubus voor Nationaal Comité 4 en 5 mei Lichtkubus voor Nationaal Comité 4 en 5 mei (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

Zo'n vijftig vmbo-scholieren van vijf scholen uit Drenthe doen mee aan de landelijke ontwerpwedstrijd Vakkanjers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt de scholieren een lichtmonument te ontwerpen voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2019.

Vanochtend was de aftrap in de Melkfabriek in Bunne. De opdracht is dat scholieren vrijheid uitbeelden door 500 lampjes in een kubus te programmeren.



Vrijheid uitbeelden

Volgens Teun Pelleboer van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het doel van het project om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding en vrijheid levend te houden bij jongeren. "Wij zoeken de samenwerking met Vakkanjers omdat scholieren dan concreet aan de slag gaan met een abstract begrip als vrijheid", aldus Pelleboer.



Scholier Lukas Oosterhuis heeft nog geen idee hoe hij vrijheid uit gaat beelden. Jesse Stoelwinder wel. Hij denkt er aan om een vogel te maken in het lichtmonument.



Jongeren richting techniek helpen

Vakkanjers is een initiatief van de technische sector om meer jongeren te interesseren voor techniek. Het is de grootste techniek team challenge van Nederland. Landelijk doen tienduizend scholieren en studenten van tweehonderd vmbo-scholen en mbo's mee. In februari moeten de jongeren een prototype presenteren aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en als ze door de regionale finale in maart heen komen staan ze in juni in de finale in Utrecht.



Wat er te winnen valt? "Eeuwige roem natuurlijk. En daarbij gaat het comité ook echt aan de slag met het ontwerp. Ook zullen de lichtkubussen te zien zijn bij de bevrijdingsfestivals", besluit Jeroen Collignon, manager van Vakkanjers.